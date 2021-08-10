.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
.
10 августа 2021 года 11:22
BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс-01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании. Эксперты обращают внимание, что облигации РЕСО-Лизинг-08пбо и ГидроМашСервис-3бо опустились в доходности на 20 б.п. Также аналитики отмечают, что список топ-5 облигаций не изменился. "Мы ожидаем разнонаправленной динамики на рынке в ближайшие недели. С одной стороны, на настроения будут продолжать давить опасения, что инфляция надолго и, как следствие, жесткая денежно-кредитная политика сохранится. С другой стороны, небольшая дефляция последних двух недель позволяет надеяться, что ситуация не настолько критическая, и, возможно, ЦБ сможет воздержаться от повышения ключевой ставки до конца года. Если тренд на замедление инфляции подтвердится в ближайшие недели, то можно ожидать снижения доходности кривой ОФЗ на 15-25 б.п." - отмечают эксперты инвесткомпании. АФК Система-001Р-13бо. АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является "МТС". Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки, указывают аналитики. РЕСО-Лизинг-08пбо. "РЕСО-Лизинг" находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019 год. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019 года увеличился на 51% г/г (до 44,6 млрд руб.), что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 году. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал даже на фоне быстрого роста объема активов, отмечают эксперты. ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят, по мнению аналитиков, невысокими. Ритейл Бел Финанс-01. Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020 года покрывает погашения долга в 2021-22 гг. Валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств), отмечают в инвесткомпании. ЛК Европлан БО-03. Европлан - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель на 31.03.2021 г. превысил 98,1 млрд руб. (прирост +9,3% с начала 2021 года). Порядка 46,5% лизингового портфеля представлено легковым автотранспортом, 33,8% - коммерческим и 11,9% - самоходной техникой, 6,4% - LCV, 2,2% - автобусы. "Лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Мы оцениваем качество портфеля как высокое", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
.
11 августа 2021 года 10:55
Курс рубля по отношению к доллару может вернуться к уровням 71,5-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Пара USD/RUB вернулась к уровню 74 руб./$1. Сказалось общее укрепление американского доллара ко всем ключевым мировым валютам. Причин для мощных... читать дальше
.11 августа 2021 года 10:36
Котировкам нефти марки Brent нужно закрепиться выше $72 за баррель для развития более устойчивого движения вверх, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в среду утром в районе $71 за баррель. Краткосрочные прогнозы затруднены из-за... читать дальше
.11 августа 2021 года 10:15
Возможен возврат котировок нефти марки Brent в диапазон $72-74 за баррель, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ждем, что котировки нефти марки Brent в первой половине торговой сессии в среду не покажут заметного движения. Но к концу дня они могут вернуться к росту и в... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:56
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика: - Ожидаются результаты "АЛРОСА" и "Юнипро"; - В России выйдут данные по инфляции и внешней торговле; - Во многих странах, в том числе США... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:49
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в среду - рост на открытии составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:42
Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,0% годовых в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению 8-летних ОФЗ 26237 и 15-летних ОФЗ 26240, лимиты размещения не определены. С учетом ухудшения рыночной конъюнктуры... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Большинство азиатских фондовых индексов растет в среду. Цены на нефть опускаются на торгах в среду. читать дальше
.11 августа 2021 года 09:32
Москва. 11 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.11 августа 2021 года 09:31
Драйверов для укрепления рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российская валюта на утренней сессии в среду, как это часто происходит в последние дни, пытается укрепиться, развернувшись от отметки 74... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:23
Возможен дальнейший рост котировок акций Сбербанка в ближайшее время при позитиве на внешних площадках, говорится в комментарии начальника управления операций на российском рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "Котировки акций Сбербанка обновили максимум на торгах во вторник. Бумаги лидера... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:11
Риски локальной коррекции вниз котировок акций ГК "Самолет" существенно выросли, говорится в комментарии BCS Express. "Котировки акций "Самолета" возобновили подъем еще на прошлой неделе после непродолжительной паузы. Во вторник вновь были переписаны максимумы (+8,8%). Перекупленность в бумагах... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в небольшом плюсе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Общая картина по индексу Мосбиржи не меняется. По-прежнему актуален восходящий тренд, его нижняя граница проходит в районе 3735-3750 пунктов. Пока котировки находятся... читать дальше
.11 августа 2021 года 08:33
Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании вестей о дальнейшей политике мировых центробанков
Москва. 11 августа. Изменения курса доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине. Инвесторы ожидают вестей о дальнейшей денежно-кредитной политике ведущих мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
.10 августа 2021 года 19:38
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на беспокойстве инвесторов относительно дальнейшей политики мировых центробанков
Москва. 10 августа. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине, отыгрывая перепады настроений и беспокойство инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) ведущих мировых центробанков, и в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС). читать дальше
.10 августа 2021 года 19:22
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне внешних позитивных сигналов, индекс МосБиржи превысил 3860 пунктов во главе с бумагами нефтяников и металлургов. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.