Риски ухода курса рубля выше 74 руб./$1 пока высоки - "Алор Брокер"

Риски ухода пары доллар/рубль выше уровня 74 руб./$1 пока еще высоки, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российская валюта в понедельник потеряла к доллару полпроцента. Это можно объяснить падением нефти, но все-таки наибольший негативный вклад в динамику рубля вносит бюджетное правило, которое не дает рублю расти. Возобновилась и распродажа ОФЗ. В первой половине торгов вторника будут попытки откупить подешевевший рубль, но риски ухода пары доллар/рубль выше отметки 74 руб./$1 высоки", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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