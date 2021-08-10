Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "АЛРОСА" и макростатистика от ЦБ РФ:

- "АЛРОСА" представит данные по продажам за июль;

- ЦБ РФ опубликует статистику по платёжному балансу и реальному эффективному курсу рубля;

- В США выйдут предварительные данные по запасам углеводородов в хранилищах.

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