10 августа 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятен небольшой рост
Большинство аналитиков прогнозируют позитивное начало торговой сессии на рынке акций РФ во вторник.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется во вторник ростом на 0,5%".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, нейтрально".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку от преимущественно оптимистичных настроений на зарубежных биржах и коррекционного роста цен на сырьевые товары. Отечественный рынок не оставляет попыток роста к первым краткосрочным целям, которые впоследствии могут сдерживать покупателей при отсутствии веских позитивных факторов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием можно назвать слабо позитивным. Небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется ростом цен на промышленные и драгоценные металлы, а также почти процентным отскоком нефти. Индекс Мосбиржи смог закрепиться выше 3800 пунктов, что дает хорошие шансы на продолжение роста".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Вероятно снижение в пределах 0,5%, внешний фон не дает четких сигналов. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3780-3820 пунктов".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи сможет продолжить рост и перейдет в зону 3850-3900 пунктов при поддержке восстановления рынка нефти. Ждем сохранения спроса на "фишки" финансового сектора и усиления спроса на "фишки" нефтегазового сектора".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 августа 2021 года 10:55
Курс рубля по отношению к доллару может вернуться к уровням 71,5-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Пара USD/RUB вернулась к уровню 74 руб./$1. Сказалось общее укрепление американского доллара ко всем ключевым мировым валютам. Причин для мощных... читать дальше
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11 августа 2021 года 10:36
Котировкам нефти марки Brent нужно закрепиться выше $72 за баррель для развития более устойчивого движения вверх, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.
"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в среду утром в районе $71 за баррель. Краткосрочные прогнозы затруднены из-за... читать дальше
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11 августа 2021 года 10:15
Возможен возврат котировок нефти марки Brent в диапазон $72-74 за баррель, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"Ждем, что котировки нефти марки Brent в первой половине торговой сессии в среду не покажут заметного движения. Но к концу дня они могут вернуться к росту и в... читать дальше
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11 августа 2021 года 09:56
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика:
- Ожидаются результаты "АЛРОСА" и "Юнипро";
- В России выйдут данные по инфляции и внешней торговле;
- Во многих странах, в том числе США... читать дальше
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11 августа 2021 года 09:49
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в среду - рост на открытии составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
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11 августа 2021 года 09:42
Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,0% годовых в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
"Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению 8-летних ОФЗ 26237 и 15-летних ОФЗ 26240, лимиты размещения не определены. С учетом ухудшения рыночной конъюнктуры... читать дальше
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11 августа 2021 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Большинство азиатских фондовых индексов растет в среду. Цены на нефть опускаются на торгах в среду. читать дальше
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11 августа 2021 года 09:32
Москва. 11 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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11 августа 2021 года 09:31
Драйверов для укрепления рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Российская валюта на утренней сессии в среду, как это часто происходит в последние дни, пытается укрепиться, развернувшись от отметки 74... читать дальше
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11 августа 2021 года 09:23
Возможен дальнейший рост котировок акций Сбербанка в ближайшее время при позитиве на внешних площадках, говорится в комментарии начальника управления операций на российском рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.
"Котировки акций Сбербанка обновили максимум на торгах во вторник. Бумаги лидера... читать дальше
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11 августа 2021 года 09:11
Риски локальной коррекции вниз котировок акций ГК "Самолет" существенно выросли, говорится в комментарии BCS Express.
"Котировки акций "Самолета" возобновили подъем еще на прошлой неделе после непродолжительной паузы. Во вторник вновь были переписаны максимумы (+8,8%). Перекупленность в бумагах... читать дальше
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11 августа 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в небольшом плюсе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Общая картина по индексу Мосбиржи не меняется. По-прежнему актуален восходящий тренд, его нижняя граница проходит в районе 3735-3750 пунктов. Пока котировки находятся... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:33
Москва. 11 августа. Изменения курса доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине. Инвесторы ожидают вестей о дальнейшей денежно-кредитной политике ведущих мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС) США. читать дальше
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10 августа 2021 года 19:38
Москва. 10 августа. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине, отыгрывая перепады настроений и беспокойство инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) ведущих мировых центробанков, и в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС). читать дальше
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10 августа 2021 года 19:22
Москва. 10 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне внешних позитивных сигналов, индекс МосБиржи превысил 3860 пунктов во главе с бумагами нефтяников и металлургов. читать дальше
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