Утренние прогнозы: вероятен небольшой рост

Большинство аналитиков прогнозируют позитивное начало торговой сессии на рынке акций РФ во вторник.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется во вторник ростом на 0,5%".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, нейтрально".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку от преимущественно оптимистичных настроений на зарубежных биржах и коррекционного роста цен на сырьевые товары. Отечественный рынок не оставляет попыток роста к первым краткосрочным целям, которые впоследствии могут сдерживать покупателей при отсутствии веских позитивных факторов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием можно назвать слабо позитивным. Небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется ростом цен на промышленные и драгоценные металлы, а также почти процентным отскоком нефти. Индекс Мосбиржи смог закрепиться выше 3800 пунктов, что дает хорошие шансы на продолжение роста".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Вероятно снижение в пределах 0,5%, внешний фон не дает четких сигналов. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3780-3820 пунктов".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи сможет продолжить рост и перейдет в зону 3850-3900 пунктов при поддержке восстановления рынка нефти. Ждем сохранения спроса на "фишки" финансового сектора и усиления спроса на "фишки" нефтегазового сектора".