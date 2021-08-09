"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг ФосАгро

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне 5100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Сильные финансовые результаты "ФосАгро" за II квартал 2021 года по МСФО вышли в рамках наших ожиданий, основной рост обусловлен положительной динамикой мировых цен на удобрения. На фоне роста финансовых показателей совет директоров "ФосАгро" рекомендовал квартальные дивиденды за 2К21 в размере 156 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3,34%. Сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг "ФосАгро" и прогнозную цену в 5100 рублей", - указывает эксперт Дмитрий Баженов.

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