Цены евробондов РФ показали в понедельник смешанную динамику на фоне нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 9 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, продолжая отыгрывать опубликованные еще в пятницу ежемесячные данные по рынку труда за июль, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 5 базисных пунктов, составив 115,01% от номинала, что соответствует доходности 1,505% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт по отношению к пятнице, составив 100,51% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 0,5 пункта, составив 144,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 61 базисный пункт - до 137,22% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,45% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 62 базисных пункта, до 132,13% от номинала (доходность снизилась также на 3,5 пункта и составила 3,44% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта, до 114,2% от номинала, что соответствует доходности 1,66% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году потеряли за день 3,5 базисного пункта, подешевев до 108,73% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 0,675% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 6 базисных пунктов, подорожав до 128,78% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,54% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году практически не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,48% от номинала (доходность - 1,985% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций отсутствовала какая-либо ярко выраженная динамика. На прошлой неделе в США были опубликованы июльские данные о занятости в американской экономике, которые оказались лучше ожиданий аналитиков и соответственно вызвали рост опасений возможного скорого сворачивания стимулирующих мер со стороны ФРС. Это в свою очередь вызвало падение котировок и соответствующий рост доходностей US Treasuries, и такая динамика базовых активов в целом сохранилась и сегодня. Вместе с тем отечественные еврооблигации отреагировали на этот негатив более сдержанно, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. На этой неделе участники рынка ждут публикацию данных о потребительской инфляции в США за июль. И эти цифры вместе с данными по занятости, опубликованными в пятницу, могут сформировать более ясную картину относительно возможного сворачивания стимулирующих программ ФРС и начала возможного повышения процентных ставок. Но учитывая то, что сейчас август и активность торгов в отпускной период в целом не очень высокая, ожидать бурной реакции долговых рынков тоже пока не стоит. Но сами данные важны с той точки зрения, что они могут показать, насколько инфляционные тенденции в США временные, как утверждают представители Федрезерва, или же эти процессы носят более затяжной характер", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%. Масштабная вакцинация против COVID-19 позволила Соединенным Штатам снять многие карантинные ограничения, что привело к быстрому росту экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Значительное увеличение числа рабочих мест отмечено в сфере развлечений и в гостиничном секторе, а также в сферах образования и профессиональных услуг.