Возможен рост индекса CSI 300 на 26% в перспективе года - "Финам"

Возможен рост китайского индекса CSI 300 на 26% в перспективе года, сообщается в комментарии "Финама".

"Мы оцениваем потенциал роста китайского индекса CSI 300 в 26% в перспективе года. В текущем году индекс находился под давлением усиления регулирования целых отраслей и непростых отношений с США, и из-за этого китайские акции отставали от глобального ралли и, можно сказать, не успели заложить в цены динамичный рост экономики и корпоративных прибылей. Когда регуляторы "закончат", предсказать невозможно, а без этого будет сложно привлечь существенный иностранный капитал для переоценки акций. Но это точно не будет длиться вечно, и в долгосрочной перспективе китайские акции остаются привлекательным вариантом. По размерам долларового ВВП Китай продолжает догонять США, а оценка рынка демонстрирует дисконт", - пишет руководитель отдела анализа акций инвесткомпании Наталия Малых.

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