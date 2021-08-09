Вероятна разнонаправленная динамика на рынке ОФЗ в ближайшие недели - BCS GM

Вероятна разнонаправленная динамика на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие недели, полагают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан.

"Мы ожидаем разнонаправленной динамики на рынке ОФЗ в ближайшие недели. С одной стороны, на настроения будут продолжать давить опасения, что инфляция - это надолго и, как следствие, жесткая денежно-кредитная политика сохранится. С другой стороны, небольшая дефляция последних двух недель позволяет надеяться, что ситуация не настолько критическая, и, возможно, ЦБ сможет воздержаться от повышения ключевой ставки до конца года. Если тренд на замедление инфляции подтвердится в ближайшие недели, то можно ожидать снижения доходности кривой ОФЗ на 15-25 б.п." - пишут эксперты BCS GM.

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