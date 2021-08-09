Дальнейшее снижение цены нефти может вызвать более значительное ослабление рубля - BCS Express

Дальнейшее снижение котировок нефти марки Brent может вызвать более значительное ослабление рубля, считает эксперт по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль вновь демонстрирует солидную устойчивость на фоне падения цены нефти. Это объясняется его недооцененностью к нефти, образовавшейся в прошлом месяце, что отразилось в рублевой стоимости марки Brent, обновившей исторический максимум, в результате чего показатель превышал 5800 руб. Сейчас рублевая стоимость нефти марки Brent опустилась к 5000 руб., и теперь можно говорить о справедливой оценке российской валюты к нефти с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний. Поэтому дальнейшее снижение котировок нефти может вызвать более значительное ослабление рубля", - отмечает Бабин в комментарии инвесткомпании.

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