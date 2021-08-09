"Финам" рекомендует покупать акции Engie с прогнозной ценой 15,11 евро

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Engie с прогнозной ценой 15,11 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 29,7% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Наше позитивное видение акций Engie объясняется целой группой факторов, ключевыми из которых являются амбициозные "зеленые" цели французского лидера электроэнергетики наряду с планами по точечной концентрации бизнеса на стратегических интересах. Бумаги Engie на таком фоне выглядят серьезно недооцененными относительно конкурентов, что дополняется высокой прогнозной дивидендной доходностью NTM на уровне 6,2% в евро", - пишет эксперт инвесткомпании Александр Ковалев.

Engie - международный электроэнергетический холдинг, базирующийся во Франции. Компания осуществляет электро- и газоснабжение, а также оказывает сопутствующие услуги более чем в 50 странах мира.

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