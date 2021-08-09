Рубль останется, вероятно, в диапазоне 72-75 руб./$1 в ближайшее время - BCS GM

Курс рубля к доллару останется, вероятно, в диапазоне 72-75 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы не ожидаем существенных изменений в курсе рубля при сохранении на рынках текущих трендов и неопределенности относительно будущей динамики пандемии и изменений в политике мировых центральных банков: колебания курса, по нашей оценке, останутся в текущем коридоре - 72-75 руб./$1. По-прежнему прогнозируем плавное укрепление рубля в 4К21 и на конец года ожидаем курс в диапазоне 70-72 руб./$1", - указывает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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