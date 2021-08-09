"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с прогнозной ценой $235

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой $235 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,4%, стоп-приказ: $192, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"NVIDIA продемонстрировала финансовые результаты лучше прогнозов. В I квартале 2022 финансового года продажи игрового сегмента выросли год к году на 106% и составили рекордные $5,66 млрд, а чистая прибыль на акцию взлетела на 103% - до $3,66. На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что Великобритания может заблокировать сделку NVIDIA по приобретению разработчика процессоров Arm из-за потенциальных рисков для национальной безопасности. Национальный регулятор отказался от комментариев. Бумаги компании, впрочем, не сильно просели, что подтверждает высокий уровень устойчивости ее котировок к различного рода негативным новостям", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. При покупке на 14% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $192 риск на портфель составит 8%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.