Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 9 августа. Доллар и евро демонстрируют незначительную просадку на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабо подрастает к бивалютной корзине в рамках коррекции после пятничного снижения и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,35 руб./EUR1, подешевев на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,2 копейки - до 79,23 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 августа на 37,74 копейки, до 73,5078 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,43 копейки, до 86,4378 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах, инвесторы находятся в ожидании новых стимулов к движению, в первую очередь, сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) о начале постепенного сворачивания стимулирующих мер на фоне восстановления американской экономики. В этой связи рынки ждут данных о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые министерство труда страны обнародует в среду и четверг, так как данные по безработице, обнародованные ведомством в прошлую пятницу, оказались намного сильнее прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствовали опубликованные я пятницу данные Минтруда. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Доля участия населения в рабочей силе в прошлом месяце выросла до 61,7% с 61,6% в июне. Средняя почасовая оплата труда в США в июле увеличилась на $0,11 (на 0,4%) относительно предыдущего месяца - до $30,54. По сравнению с июлем 2020 года она повысилась на 4%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,8 часа.

"На прошлой неделе доллар укрепился по отношению к большинству ключевых валют, в первую очередь благодаря сильному отчету по рынку труда в США. Индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,8%, евро ослаб на 0,9% по отношению к доллару. Рубль потерял 0,4% по отношению к доллару США. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. Учитывая откат в котировках нефти марки Brent ниже 70 долларов за баррель, можно ожидать умеренное ослабление рубля от текущих уровней. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 73-74 рубля за доллар", - полагает директор по инвестициям компании "Сбер Управление Активами" Ренат Малин.

"Первую половину прошлой недели курс пары "доллар-рубль" преимущественно находился ниже отметки в 73 руб./$1, но с конца среды он закрепился выше этого уровня. Опубликованные в пятницу сильные данные по рынку труда США усилили опасения скорого ужесточения ДКП, что привело к укреплению доллара. В результате в понедельник курс пары "доллар-рубль" находится уже около 73,5 руб./$1. Дополнительный негатив связан и с падением нефтяных цен. Во многом динамика рубля на этой неделе будет определяться данными по июльской инфляции в США. Высокий рост цен усилит опасения скорого ужесточения ДКП, что негативно скажется на рубле. При этом относительно низкая инфляция вряд ли приведет к ослаблению этих опасений - ФРС сейчас ограничивает именно рынок труда, а инфляция уже и так видится регулятору повышенной. Ожидаем, что до публикации ценовой статистики в среду курс пары "доллар-рубль" вряд ли сможет вновь опуститься ниже 73 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок резко опускаются в ходе торгов в понедельник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 3,54% - до $68,2 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 3,57% - до $65,84 за баррель.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

В США в выходные было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев. Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа заболевших, а также летальных исходов продолжит ускоряться, если темпы вакцинации не будут увеличены, пишет Associated Press.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 6,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 6,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 6,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 7,21% и 7,3% годовых соответственно.