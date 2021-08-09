"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 350 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 270 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На фоне роста цен на газ выше $540 акции "Газпрома" отстали от динамики. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании. Дополнительным фактором роста может послужить высокий спрос на газ в Европе из-за холодной зимы и жаркого лета", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения на недельном графике бумага продолжает восходящее движение. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 350 рублей. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 рублей риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

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