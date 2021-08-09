Рынок акций РФ утром консолидируется, снижаются металлурги на новостях о росте налогов

Москва. 9 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике blue chips, несмотря на падающую нефть, в лидерах отката выступают бумаги металлургов на фоне новостей о росте НДПИ для сектора в 2022 году.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3806,77 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1631,66 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 73,49 рубля (без изменений).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин сообщил о предстоящей индексации ставки налога для металлургов с 2022 года. В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Для бумаг НЛМК негативом стали новости, что на комбинате сдетонировал кислородно-распределительный пункт, о чем сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Взрыв раздался на кислородно-распределительном распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля", - сказал источник. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Пожар локализован.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть упала ниже $70 за баррель после вышедшей в пятницу отличной статистики по безработице в США, повысившей опасения насчет скорого сворачивания программы ФРС выкупа бумаг с рынка, а также на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Китае и США.

Техническая картина по индексу МосБиржи выглядит неблагоприятно. На прошлой неделе индикатор поднимался до нижней границы восходящего канала, из которой индикатор выпал в середине июля, но вернуться в коридор не смог. Теперь бы неплохо продавить рынок вниз, посмотреть, где начнутся покупки. Не исключено, что это будет под уровнем 3700 пунктов. Металлурги снижаются на фоне отката мировых цен на сталь и новостей об НДПИ, но от сильных распродаж сдерживает высокая дивидендная доходность.

Если нефть Brent сумеет закрепиться ниже $70 за баррель, не исключено движение в сторону $65 за баррель. Эта цена вполне устраивает ведущие нефтяные державы, поэтому нет оснований надеяться, что ОПЕК+ при таком развитии событий будет менять свою программу по повышению уровня добычи, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что рынок акций останется под давлением продаж из-за дешевеющей нефти.

Статистика по рынку труда в США превзошла ожидания участников рынка, показав уверенное восстановление экономики, однако цифры дают больше оснований полагать, что ФРС начнет вскоре ужесточать денежно-кредитную политику и сворачивать программу выкупа облигаций более агрессивными темпами.

Индекс МосБиржи, учитывая слабость цен на нефть и скудность новостного фона, может закрепиться под уровнем 3800 пунктов, считает эксперт.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, после выхода в США сильной статистики по рынку труда цена на золото обновила минимум с марта (весьма вероятно, золото будет находиться под давлением в ближайшую неделю), доллар укрепился, выросли доходности облигаций UST.

На текущей неделе ожидается статистика по инфляции в США. Две составляющие - безработица и инфляция - во многом определят риторику ФРС.

Нефтяные цены продолжают падать на фоне ряда факторов. Страны продолжают наращивать добычу, при этом восстановление мировой экономики сейчас не столь очевидно. Goldman Sachs, тем временем, снизил прогноз роста ВВП Китая - в первую очередь из-за распространения "дельта"-штамма коронавируса.

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,4%, Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,2%) обновили рекордные максимумы.

В пятницу вышла позитивная статистика по рынку труда США за июль, которая приближает решение Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики, что негативно для рынков акций и позитивно для доллара. Число новых рабочих мест в США в июле составило 943 тыс. при прогнозах роста на 845-870 тыс. после июньского прироста на 850 тыс. Безработица упала до 5,4%, при прогнозах снижения до 5,7% с июньских 5,9%.

В Азии в понедельник индексы акций выросли (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), в Европе нет единой динамики (индексы DAX, FTSE просели на 0,03-0,3%, CAC 40 растет на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают снижение из-за опасений по поводу спроса на фоне распространения коронавируса. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,33 за баррель (-3,4% и -0,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $65,88 за баррель (-3,5% и -1,2% в пятницу).

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

В США в выходные было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+36%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,3%).

Чистый убыток "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,1%) по МСФО во II квартале составил 0,37 млрд руб. против 0,9 млрд руб. прибыли годом ранее. EBITDA "Мосэнерго" в I полугодии выросла до 23,2 млрд руб. против 18,2 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Подешевели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-3,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,6%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,14 млрд рублей (из них 4,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,44 млрд рублей на акции "НЛМК").