Средняя цена платины может вернуться в диапазон $1000-1130/унц. во 2П21 - Банк "Открытие"

Средняя цена платины может вернуться в диапазон $1000-1130 за тройскую унцию во втором полугодии 2021 года, говорится в аналитическом материале управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова.

Котировки платины находятся под давлением сразу нескольких факторов, констатирует эксперт. Во-первых, инвестиционный спрос на защитные активы остается подавленным на фоне восстановления экономической активности. Во-вторых, есть риски снижения спроса на металл со стороны автомобильной промышленности из-за дефицита чипов. В-третьих, рост распространения индийского штамма коронавируса создает опасения сокращения спроса на ювелирные изделия из платины в Азии.

"Промышленный спрос, включающий автопром, химию, электронику, нефтегазовый сектор и др. занимает доминирующую долю в потреблении платины. Порядка 30-35% приходится на автомобильный сектор и еще 26-30% на прочие отрасли промышленности. Поэтому замедление промышленной активности в Китае, а также остановки заводов автопроизводителей в Европе могут оказывать существенное давление на спрос. Но с большой вероятностью динамику сейчас определяет в первую очередь краткосрочное снижение инвестиционного спроса на металл", - пишет Каримов.

"С точки зрения использования платины как защитного актива инвестиционный спрос постепенно снижается, что укладывается в общий тренд восстановления экономической активности. Однако в отличие от золота и даже серебра инвестиционный спрос на платину падает медленнее, так как участники рынка допускают возникновение дефицита металла в будущем на фоне роста потребления со стороны автомобильной промышленности и появления потенциально новых секторов спроса. Так, использование платины в катализаторах для производства "зеленого" водорода может в долгосрочной перспективе дать рынку новый серьезный импульс. Более существенного проявления новых отраслей спроса в цене еще не произошло, так как сохраняется достаточно высокий уровень неопределенности в отношении технологии. Снижение стоимости производства "зеленого" водорода требует искать и более дешевых компонентов для катализаторов. Если адекватных субститутов платине не будет выявлено, то это окажет существенную поддержку ценам", - отмечает эксперт.

Постепенное снижение инвестиционного спроса на защитные активы будет оказывать негативное давление на платину вместе с золотом и серебром, указывает Каримов. "Здесь ключевым фактором становится монетарная политика ФРС США. Так, снижение цен на все драгоценные металлы 6 августа происходило на опасениях, что сильные данные по рынку труда все же приведут к сворачиванию программы выкупа активов американского монетарного регулятора. При этом котировки могут реагировать на ситуацию в автомобильной отрасли, например, важным триггером может стать разрешение вопроса с чипами, которое ожидается к 2022 году. Преодоление острой фазы распространения индийского штамма в Азии до середины осени должно простимулировать спрос со стороны промышленности и производства ювелирных изделий", - пишет эксперт.

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