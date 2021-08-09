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09 августа 2021 года 14:26
Текущий уровень цен на золото и серебро - не повод для покупок - Julius Baer
Покупать золото и серебро в настоящее время не стоит, спрос на защитные активы еще будет снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Рынки золота и серебра сфокусировались на экономических перспективах. Пятничный отчет по рынку труда США оказался лучше ожиданий и спровоцировал распродажу, которая в понедельник утром вылилась в резкий обвал (цены временно упали ниже $1700 и $23 за унцию соответственно). Мы не рассматриваем текущие уровни как повод для покупки ни для золота, ни для серебра. По мере восстановления глобального роста спрос на защитные активы будет снижаться, что приведет к некоторому падению цен", - отмечает руководитель исследовательской группы Next Generation Карстен Менке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-АНАЛИТИКА
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