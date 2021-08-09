"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг ФосАгро

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "держать" для бумаг "ФосАгро" по результатам представленного эмитентом отчета за 2К21 по МСФО, говорится в обзоре банка.

"Участники рынка вполне ожидали высокие результаты "ФосАгро" за второй квартал 2021 года по МСФО, рекомендованные дивиденды за 2К21 предполагают дивидендную доходность в 3,4%. Благоприятная конъюнктура на рынке диаммонийфосфата (ДАФ) подкрепляет перспективы 3К21, когда, как мы рассчитываем, компания покажет рост в квартальном сопоставлении. Замечания руководства относительно новых проектов означают, скорее всего, что нам не следует ожидать сокращения капитальных затрат в среднесрочной перспективе. Представленная отчетность соответствует нашим ожиданиям на весь год. По бумагам эмитента мы подтверждаем рейтинг "держать", - пишут эксперты банка.

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