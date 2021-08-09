Возможна консолидация рубля в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца августа - Росбанк

Возможна консолидация пары USD/RUB в диапазоне 73-74 руб./$1 до конца августа текущего года, считают аналитики Росбанка

"Коррекция нефтяных котировок в моменте является среднезначимым фактором для рубля, так как положение цены остается довольно прочным, что с условием смягчения квот ОПЕК+ с августа будет компенсировано ростом объемов добычи и останется нейтральным для объемов сырьевой экспортной выручки. При этом присутствие Минфина может оказаться более ощутимым (план покупок с 6 августа по 6 сентября увеличен до 316 млрд руб.) на фоне снижения активности в августе. Однако ввиду умеренного спроса на валюты со стороны других участников рынка (дивидендный сезон подходит к концу, туризм сохраняет низкие показатели) консолидация пары USD/RUB в интервале 73-74 руб./$1 до конца августа видится нам наиболее сбалансированным сценарием", - отмечают эксперты банка.

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