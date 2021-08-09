"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ameren

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Ameren с прогнозной ценой на уровне $88,07 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Электроэнергетический холдинг Ameren 6 августа отчитался за второй квартал 2021 года. Скорректированный EPS составил $0,8 (минус 18,37%), опередив консенсус $0,78, отмечает эксперт Александр Ковалев.

Прибыль компании снизились на $0,19 на акцию в связи с изменение сезонной структуры тарифа на электроэнергию в Ameren Missouri, указывает аналитик "Финама": менеджмент компании подчеркнул, что данный эффект будет нивелирован за счет обратного изменения тарифа в третьем квартале текущего года. Рост розничных продаж электроэнергии увеличил прибыль примерно на $0,04 доллара, в основном из-за продолжающегося восстановления экономики во втором квартале текущего года по сравнению с неблагоприятным для спроса периодом год назад. Кроме того, обращает внимание Ковалев, негативное влияние на результат оказало и снижение прибыли подразделения Ameren Transmission на $0,03 на акцию, что отразило отсутствие эффекта тарифного приказа FERC мая 2020 года, касающегося разрешенной базовой рентабельности капитала.

Директор Ameren Уоррен Бакстер отметил, что компания показала хорошие результаты в первом полугодии, что дало основания подтвердить прогноз по годовому скорректированному EPS в диапазоне $3,65-3,85.

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