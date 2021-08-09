Идея дня: стоит переключиться с акций роста на акции стоимости на рынке бумаг США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам на рынке бумаг США стоит переключиться с акций роста на акции стоимости - финансовые компании, потребительские компании и сырьевые компании более позднего цикла, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Сильные данные по рынку труда в США оказались плохими для рынков, индекс Nasdaq и большинство сырьевых товаров и валют снизились. Инвесторам следует сократить срочность портфеля облигаций США и переключиться с акций роста на акции стоимости: финансовые компании (например, Huntington Bancshares) - входят в наш топ-10 акций США, потребительские компании (Camping World и Hasbro Inc.) и акции сырьевых компаний более позднего цикла (Haliburton)", - указывают эксперты.

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