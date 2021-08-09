Утренние прогнозы: открытие пройдет в минусе

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в понедельник под влиянием сложившегося на утро внешнего фона.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в понедельник снижением на 0,5%".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в минусе на сложившемся к утру внешнем фоне".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы будут испытывать давление со стороны акций нефтяного и металлургического секторов в связи с падением цен на сырьевые товары. Котировки золота в моменте опускались ниже $1700 за тройскую унцию, к минимумам с марта, после чего смогли отвоевать указанную отметку, что, однако, не предвещает положительной динамики акций золотодобытчиков. В остальном мировые фондовые биржи пытаются сохранить оптимизм, что должно сдержать потери и на российском рынке. Основная опасность для покупателей на предстоящей неделе исходит от усугубления ситуации с коронавирусом в крупнейших экономиках и фиксации прибыли у рекордных и локальных максимумов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3760-3860 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник распродажи продолжатся из-за негативного внешнего фона. Техническая картина по индексу Мосбиржи также неблагоприятная. На прошлой неделе индикатор снизу вверх "ткнулся" в нижнюю границу восходящего канала, из которого вышел в середине июля, но вернуться в коридор не смог. Теперь бы неплохо продавить рынок вниз, посмотреть, где начнутся покупки. Не исключено, что это будет под уровнем 3700 пунктов".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Вероятно снижение рынка акций РФ в пределах 0,5%, внешний фон не дает четких сигналов. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3780-3820 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России неоднозначный: рынки Азии преимущественно растут, но сырьевые контракты находятся под давлением. Рубль незначительно слабеет на утренних торгах. Индекс Мосбиржи может открыть день в минусе с очередным тестом поддержки 3800 пунктов".