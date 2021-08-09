Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики: индикаторы Dow Jones и S&P 500 выросли и обновили рекордные максимумы, тогда как Nasdaq снизился. Позитивным фактором стали статистические данные по рынку труда США, которые превзошли ожидания аналитиков. Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона плавно повышаются на торгах в понедельник, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса в мире. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День гор). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК вырос на 1,04%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,75%. В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,07%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:31 МСК вырос на 0,07%.

В свою очередь цены на нефть заметно опускаются в ходе торгов в понедельник утром. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК составила $69,09 за баррель, что на 2,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,8% - до $70,70 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени находились на уровне $66,64 за баррель, что на 2,4% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,2% - до $68,28 за баррель.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%. Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире. В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января. Тем временем в США в выходные было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 23,13 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,688 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 августа вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 723,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит БО-002P-03" (+0,31%), "ТМК-001P-02" (+0,29%) и "РЖД-28" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Совкомбанк БО-П01" (-0,33%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,29%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 57,36% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-454R на 573,6 млн рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 4 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 23 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,42% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. МКБ 27 июля разместил 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 21 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,52% годовых.

ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 9 млрд рублей на уровне 8,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,35% годовых. Сбор заявок прошел 6 августа. Объем размещения облигаций в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 9 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 11 августа.

АО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5,5 млрд рублей серии 001Р-07 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года на уровне "премия не выше 350 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ". Сбор заявок запланирован во второй половине августа.

Кроме того, "Трансфин-М" выставил оферту на приобретение облигаций серии БО-36 на 7 млрд рублей. Эмитент намерен приобретать облигации данного выпуска с 18 по 25 августа. Облигации будут приобретаться по цене 100% номинала. "Трансфин-М" разместил данный выпуск в 2014 году по ставке 10% годовых на срок 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 7,39% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 6,7% годовых.