Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на большое количество важной макростатистики, которая будет опубликована на текущей неделе: США опубликуют данные по инфляции за июль, в России выйдут данные по росту экономики за второй квартал, ОПЕК и МЭА выпустят ежемесячные отчёты по нефтяному рынку.

9 августа:

- Вице-премьер Александр Новак проведет совещание с ведомствами и нефтяниками о ситуации на российском топливном рынке;

- Отчёт об открытых в США вакансиях за июнь.

10 августа:

- Результаты японской SoftBank Group за второй квартал;

- NFIB: индекс оптимизма в малом бизнесе за июль в США;

- ZEW: индекс экономических ожиданий за август для еврозоны и Германии.

11 августа:

- Результаты "Юнипро" за второй квартал 2021 года;

- Торговый баланс за июнь в России;

- Инфляция за июль в США и Германии.

12 августа:

- Результаты X5 Retail Group за второй квартал 2021 года;

- Индекс цен производителей за июль в США;

- Ежемесячные отчёты ОПЕК и МЭА по рынку нефти;

- ВВП Великобритании за второй квартал 2021 года;

- Промышленное производство за июнь в еврозоне.

13 августа:

- Результаты "М.Видео", "АЛРОСА", "РусАла" и "Роснефти" за второй квартал;

- Оценка российского ВВП за второй квартал;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за август в США.

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