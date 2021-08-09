Возможно снижение цены нефти в диапазон $65-68/барр. в начале недели - ПСБ

Возможно снижение котировок нефти марки Brent в диапазон $65-68 за баррель в начале текущей недели, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в понедельник утром все-таки опустился ниже $70 за баррель на фоне ухудшения общерыночных настроений и сохранения опасений относительно устойчивости спроса на энергоносители в условиях распространения COVID-19 в Азии и США, констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Не оказали поддержку рынку нефти и июльские данные по внешнеторговому балансу в КНР, вышедшие в субботу: динамика экспорта (+19,3% г/г) и импорта (+28,1% г/г) оказалась несколько хуже и ожиданий и уровней июня (+32,2% и 36,7% г/г соответственно), а импорт сырой нефти составил 41,2 млн т (минус 13,1% г/г), среднедневной импорт оказался на 0,6% ниже, чем в июне, обращает внимание Локтюхов.

"В отсутствие новостной поддержки котировки нефти марки Brent в начале недели могут остаться под давлением и отступить в диапазон $65-68 за баррель, выглядящий целевым для текущего понижательного импульса", - указывает аналитик ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.