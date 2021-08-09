Драйверов укрепления рубля в текущий момент нет - "Алор Брокер"

Драйверов для укрепления рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль на утренней сессии в понедельник слабеет. На прошлой неделе российская валюта в паре с долларом консолидировалась вокруг отметки 73 руб./$1, соответственно, должен быть выход после консолидации. Драйверов роста рубля нет никаких, а поводы для его снижения вполне весомый - это не только негативный внешний фон, но и увеличенный объем покупки валюты в рамках бюджетного правила, - пишет эксперт. - Целью роста пары доллар/рубль является район 76,5 руб./$1, но пока о таком говорить рано. В понедельник, если мировые биржи продолжат "краснеть", пара доллар/рубль может завершить торги в районе 74 руб./$1".

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