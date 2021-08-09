Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник, скорее всего, в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в минусе на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи находятся в районе 4000 пунктов. Но на их быстрое достижение пока по-прежнему сложно рассчитывать. Трендовая поддержка расположена около 3750-3730 пунктов и выступает ближайшей реперной точкой, спуск ниже которой укажет на слом продолжительной восходящей тенденции и откроет дорогу к 3600-3620 пунктам", - пишет аналитик инвесткомпании.

Нефтяные "фишки" покажут умеренную слабость, а "лучше рынка" в понедельник могут торговаться акции потребительского сектора и, возможно, представители электроэнергетики, полагает Карпунин.

Также эксперт указывает, что бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk в понедельник, вероятно, останутся под давлением. Сохранится, скорее всего, по мнению Карпунина, и давление на акции сталеваров.

"РусАгро" планирует в понедельник опубликовать финансовые результаты по итогам II квартала по МСФО. Учитывая рост операционных показателей, можно предположить сильный отчет, указывает аналитик.

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