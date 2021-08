Brent - $69,46 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в понедельник. Цены на нефть эталонных марок резко опускаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики: индикаторы Dow Jones и S&P 500 выросли и обновили рекордные максимумы, тогда как Nasdaq снизился.

Позитивным фактором стали статистические данные по рынку труда США, которые превзошли ожидания аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне.

Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

В центре внимания трейдеров также оставался сезон отчетности за второй квартал.

Акции ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) подешевели на 0,9%, хотя медиахолдинг во втором квартале 2021 года более чем вдвое увеличил чистую прибыль.

Бумаги American International Group (SPB: AIG) Inc. (AIG) прибавили в цене 4,7%. Страховщик вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года благодаря хорошим показателям его инвестиционного подразделения и отсутствию отчислений, связанных с COVID-19.

Котировки акций News Corp. (SPB: NWS) снизились на 0,5%, несмотря на то, что американская медиакомпания увеличила выручку на 30% в четвертом финансовом квартале благодаря хорошим показателям в книгоиздательском бизнесе и в сегменте онлайн-услуг в сфере недвижимости, а также в подразделении Dow Jones, которому принадлежит издание The Wall Street Journal.

Акции Cinemark Holdings (SPB: CNK) прибавили в цене 1,9%. Выручка компании, владеющей сетью кинотеатров в 16 странах американского континента, во втором квартале 2021 года составила $294,7 млн, сообщается в пресс-релизе компании. Это в 32 раза больше, чем в прошлом году, когда кинотеатры были закрыты из-за пандемии COVID-19, однако существенно меньше, чем в "доковидном" втором квартале 2019 года, когда выручка составила $957,7 млн.

Цена бумаг Beyond Meat (SPB: BYND) выросла на 1,7%. Производитель растительных заменителей мяса получил более существенный, чем ожидалось, чистый убыток во втором квартале текущего финансового года и дал прогноз выручки ниже ожиданий аналитиков.

Акции онлайн-турагентства Expedia Group (SPB: EXPE) Inc. подешевели на 7,9%, поскольку прибыль компании в расчете на акцию, полученная в минувшем квартале, не оправдала ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу поднялся на 144,26 пункта (0,41%) и составил 35208,51 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 7,42 пункта (0,17%), поднявшись до 4436,52 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 59,36 пункта (0,4%) и составил 14835,76 пункта.

За неделю Dow вырос на 0,8%, S&P 500 - на 0,9%, Nasdaq - на 1,1%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в понедельник, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса в мире.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День гор).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК вырос на 1,04%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,75%.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

Тем временем, как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 1% в годовом выражении после подъема на 1,1% в июне. Рост стал минимальным с апреля.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост потребительских цен в июне на 0,8%.

Потребительские цены в июле выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 9% в годовом выражении. Подъем отмечен по итогам седьмого месяца подряд, в июне он составил 8,8%. Рост в июле совпал с подъемом за май, который стал самым существенным почти за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали подъема цен на 8,8% в июле. Относительно июня цены производителей повысились на 0,5%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции China Resources Land Ltd. (+5,6%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+5,3%) и Haidilao International Holding Ltd. (+5,1%).

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings увеличивается на 2,4%, нефтяной компании CNOOC - на 0,1%.

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 4,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 2,1%.

Тем временем акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) дешевеют на 2,8%,

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,07%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,4%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - уменьшилась на 1,3%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. потеряли в цене 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:31 МСК вырос на 0,07%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 0,6% и на 1,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок резко опускаются в ходе торгов в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:53 МСК составляет $69,46 за баррель, что на $1,24 (1,75%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,59 (0,8%) - до $70,70 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $66,99 за баррель, что на $1,29 (1,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,81 (1,2%) - до $68,28 за баррель.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

Аналитики ANZ называют ограничения в Китае, который является вторым по величине в мире потребителем нефти, одним из основных факторов, приводящих к неопределенности в отношении прогноза спроса.

Тем временем в США в выходные было выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев.

Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа заболевших, а также летальных исходов продолжит ускоряться, если темпы вакцинации не будут увеличены, пишет Associated Press.