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06 августа 2021 года 19:49

Рубль вечером ускорил темпы снижения к доллару и повышения к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 6 августа. Доллар усилил рост, евро - снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления к доллару и возобновившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 73,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,39 руб./EUR1, подешевев на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,1 копейки - до 79,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и роста в паре с евро вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар укрепился к большинству мировых валют, в том числе, евро, на рынке Forex после выхода данных от министерства труда США, оказавшихся лучше прогнозов. Эти данные имеют существенное значение для рынков, в том числе, после "ястребиных" комментариев зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды на этой неделе.

По мнению Клариды, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные Минтруда. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Масштабная вакцинация против COVID-19 позволила Штатам снять многие карантинные ограничения, что привело к быстрому росту экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Значительное увеличение числа рабочих мест отмечено в сфере развлечений и в гостиничном секторе, а также в сферах образования и профессиональных услуг.

Доля участия населения в рабочей силе в прошлом месяце выросла до 61,7% с 61,6% в июне. Средняя почасовая оплата труда в США в июле увеличилась на $0,11 (на 0,4%) относительно предыдущего месяца - до $30,54. По сравнению с июлем 2020 года она повысилась на 4%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,8 часа.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль снижается к доллару на фоне роста индекса DXY после выхода сильного отчета с рынка труда США за июль, который подогревает ожидания инвесторами скорого сворачивания мер поддержки ФРС. "Ровно год назад на симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор в нынешних условиях готов терпеть более высокие показатели инфляции прежде чем будет заметен существенный прогресс в восстановлении рынка труда. Вышедший релиз за июль же показал сильнейший прирост новых рабочих мест практически за год - 943 тысяч, тогда как уровень безработицы опустился до 5,4%. Рубль в таких условиях будет находится под давлением", - отмечает Наумова.

"Статистика по рынку труда США оказалась существенно лучше ожиданий, особенно безработица, упавшая до 5,4%, тогда как прогнозировалось снижение с 5,9% до 5,7%. Индекс доллара отреагировал на это мощным восходящим импульсом, обновив недельный максимум. В результате рубль переписал недельный минимум к доллару, но к евро даже остался в небольшом плюсе на фоне его снижения на внешнем рынке. (. . .) В первой половине недели рубль сдержанно реагировал на серьезное снижение нефти и поначалу даже укреплялся, несмотря на негатив с нефтяного рынка. В последние два дня нефть демонстрирует неплохой рост, однако российская валюта испытывает относительную слабость. Сегодня частично это можно списать на фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают уходить на выходные в инвалюте из-за опасений реализации в ближайшие дни каких-либо рисков", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на торгах в пятницу после первоначального роста. Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $70,8 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,36 за баррель, что на 1,06% ниже итогового значения предыдущей сессии.

За неделю Brent может потерять более 6%, что станет самым существенным падением с середины марта. Фьючерсы на WTI могут опуститься более чем на 8%, что станет максимальным спадом с октября 2020 года, пишет Trading Economics.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения резервов на 4 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,76 копейки, до 73,1304 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,08 копейки, до 86,4621 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" подрос в пятницу на 1,59 копейки по отношению к четвергу и составил 73,1569 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 10,31 копейки и составил 73,2434 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 861,605 млн, из которых $506,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 355,343 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,59 копейки, до 86,3861 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,34 копейки и составил 86,4089 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR441,121 млн, из которых EUR127,974 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR313,147 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 24 базисных пункта (б.п.) - до 6,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 6,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 6,88%, 7,21% и 7,3% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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