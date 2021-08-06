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06 августа 2021 года 19:39

Рынок акций РФ в начале августа продолжил подъем, несмотря на упавшую нефть

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 29 июля по 4 августа составил $10 млн против $40 млн оттока ранее (лучший результат в третьем квартале после четырех недель оттоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $10 млн против $20 млн на прошлой неделе (восемь недель оттоков).

В период с 2 по 6 августа индекс МосБиржи вырос на 0,9% и составил 3805,36 пункта, индекс РТС прибавил 0,4% и достиг 1632,87 пункта на фоне роста доллара до 73,44 руб./$1 (+0,28 рубля) и упавшей октябрьской нефти Brent до $70,61 за баррель (-6,1%).

Неделя на рынке акций РФ началась с умеренного роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях сохранения стимулирующих мер мировых центробанков, индекс МосБиржи в течение торгов протестировал рубеж 3800 пунктов, но удержать его не смог из-за упавшей нефти на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта (минимум за полгода) при прогнозах роста до 61 пункта с июньских 60,6 пункта. Нефть Brent упала ниже $73 за баррель на фоне роста числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии, локдауны были введены в китайском Нанкине, а также в Австралии, Таиланде и на Филиппинах.

Выросли акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (+3,5%) и ПАО "Казаньоргсинтез" (+9% и +27% "префы") на сильных отчетах по РСБУ за полугодие. Обе компании, входящие в "ТАИФ", рассматривают вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2021 года. Акции "Трубной металлургической компании" (+2,2%) продолжили рост на дивидендных новостях: совет директоров компании в конце июля рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Во вторник рынок акций РФ провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips, попытки роста нивелировались слабостью нефти (Brent просела в район $72,5 за баррель) на сохраняющихся беспокойствах по поводу распространения новых штаммов коронавируса. Индекс МосБиржи не смог достичь рубежа 3800 пунктов, остановившись чуть выше 3790 пунктов, при этом лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" (+3%) и расписки TCS Group (+2,7%).

Японские власти продлили срок действия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов до 31 августа, Индонезия продлила карантинные ограничения в ряде регионов до 9 августа. Опасения, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, привели к дальнейшей просадке цен на нефть.

Во втором эшелоне продолжилось ралли акций ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+19%). Рост бумаг ускорился в последние две недели (бумаги подорожали в 1,8 раза и обновили максимумы) после известий, что компания ожидает в августе получения разрешения Минздрава РФ на проведение уже в сентябре 1-2-й фазы клинических испытаний разработанной вакцины от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2". Подскочили акции "Росгосстраха" (+9%) на фоне известий, что принадлежащий теперь Банку России банк "ФК Открытие" начал принимать заявки от потенциальных инвесторов, желающих приобрести у него акции страховщика (заявки принимаются до 3 сентября).

В среду рынок акций РФ продолжил рост вслед за фондовой Европой, индекс МосБиржи смог закрепиться выше 3810 пунктов благодаря ослаблению рубля на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $71 за баррель) из-за сохраняющихся опасений по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии.

Вышедшая в среду статистика в США оказалась разнополярной: данные ADP о занятости в производственном секторе США оказались хуже ожиданий (в июле число новых рабочих мест составило 330 тыс., при прогнозах на уровне 690-700 тыс.), однако индекс деловой активности в секторе услуг в США (ISM Non-Manufacturing) в июле вырос до рекордных 64,1 пункта (при прогнозах роста до 60,5 пункта с июньских 60,1 пункта).

Негативом для нефти также стала статистика Минэнерго США о росте запасов нефти на 3,63 млн баррелей (тогда как ожидалось снижение на 3-4 млн), хотя упали запасы бензина - на 5,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1-1,5 млн).

В четверг рынок акций вновь вырос на фоне уже коррекционного отскока нефти (Brent превысила $71 за баррель после локального отката ниже $70) и фондовых индексов в США после недавнего падения, индекс МосБиржи превысил 3830 пунктов, РТС преодолел рубеж 1650 пунктов. В лидерах роста выступили бумаги "Ростелекома" (+3,1% и +3,5% "префы") на корпоративных новостях и акции финансового сектора, где среди фаворитов оказались банка "Санкт-Петербург" (+5,7%) на новостях о выкупе.

Чистая прибыль "Ростелекома" во втором квартале выросла на 46% (до 11,17 млрд рублей), что превысило прогнозы. По заявлению менеджмента, "Ростелеком" допускает возможность выплаты дивидендов по итогам 2021 года в диапазоне 5,5-6 рублей на акцию. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рубля за акцию, заявки будут приниматься с 6 сентября по 5 октября.

В пятницу рынок акций РФ утром скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками и стагнации внешних площадок в ожидании выхода в США статистики по рынку труда за июль, которая будет учитываться Федрезервом при решении вопроса о дальнейшей монетарной политике.

Вышедшая статистика Минтруда оказалась лучше ожиданий, что приближает решение Федрезерва по сворачиванию стимулов - это негативно для рынков акций и позитивно для доллара.

По данным Минтруда США, число новых рабочих мест в экономике страны в июле выросло на 943 тыс., при прогнозах роста на 845-850 тыс., а уровень безработицы снизился до 5,4% при прогнозах снижения до 5,7% с июньских 5,9%.

В итоге распродажи на рынке акций РФ вечером возросли, индекс МосБиржи просел в район 3800 пунктов, также откатилась ниже $71 за баррель нефть Brent на фоне укрепления доллара.

Просели акции "Газпрома" (-2%) на новостях о пожаре в четверг на Уренгойском заводе концерна, что привело падению более чем вдвое поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа". В пятницу утром стало известно, что возгорание в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") ликвидировано. Концерн сообщил, что анализирует последствия уренгойской аварии на поставки газа в России и Европе.

Выросли акции Сбербанка (+1,4%) на фоне сильного отчета: в июле банк получил 126,76 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (против 65,56 млрд руб. годом ранее и 106,85 млрд руб. в июне), а в январе-июле чистая прибыль выросла до 721,61 млрд руб. (против 403,09 млрд руб. годом ранее).

В период с 2 по 6 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги банка "Санкт-Петербург" (+9%), "АЛРОСА" (+7%) и ПАО "Белуга групп" (+7%); хуже рынка оказались акции "Россетей" (-4%), "МРСК Урала" (-3%) и "ВСМПО-Ависма" (-2%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире и статистикой по инфляции в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3750-3900 пунктов, для индекса РТС - 1600-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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