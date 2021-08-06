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06 августа 2021 года 19:23

Рынок акций РФ просел к 3800п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, неделя закрылась ростом

Москва. 6 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением распродаж на фоне подешевевшей нефти из-за укрепления доллара после выхода в США сильной статистики по рынку труда, приближающей срок ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индекс МосБиржи откатился в район 3800 пунктов, при этом локомотивом отката выступили акции "Газпрома" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3805,36 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1632,87 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 73,44 рубля (+0,37 рубля).

За первую неделю августа индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,4-0,9%, доллар подрос на 0,28 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Газпрома" (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" к вечеру четверга снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО.

Однако в пятницу утром стало известно, что возгорание в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировано, о чем сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Концерн сообщил, что анализирует последствия уренгойской аварии на поставки газа в России и Европе.

Подорожали акции Сбербанка (+1,4% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в июле получил 126,76 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 65,56 млрд руб. годом ранее и 106,85 млрд руб. в июне, сообщил банк. Чистая прибыль за январь-июль выросла до 721,61 млрд руб. против 403,09 млрд руб. годом ранее.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США оказалась существенно лучше ожиданий, особенно безработица, упавшая до 5,4%. Индекс доллара отреагировал на это мощным восходящим импульсом, обновив недельный максимум.

На фоне укрепления доллара вновь развернулась вниз нефть, что оказало давление на российские активы. Также пессимизм можно списать и на фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают сокращать позиции перед выходными из-за опасений реализации в ближайшие дни каких-либо рисков.

Как отмечают ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков и главный аналитик компании Алексей Павлов, рынок акций РФ провел первую половину дня в режиме консолидации перед публикацией данных по безработице в США, после чего начал корректироваться вниз.

Рекордная помесячная прибыль Сбербанка по РСБУ в этот раз была обусловлена успешным урегулированием проблемной задолженности группы компаний "Евроцемент". В то же время расходы на резервы продолжили в июле снижаться уже шестой месяц подряд. Не исключено, что во втором полугодии будет некоторое ухудшение динамики прибыли у Сбербанка на фоне роста расходов, однако трудно спорить с тем, что для крупнейших российских финансовых институтов год пока складывается очень удачно, считает Павлов:

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-0,3%, до 135,36 рубля) в первом полугодии 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ более чем в три раза - до 3,9 млрд рублей (с 1,27 млрд рублей в январе-июне прошлого года), что позволяет ожидать неплохие дивиденды. Дивидендная политика ритейлера предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но де-факто компания направляет акционерам 100% чистой прибыли по РСБУ. И хотя с точки зрения размера прибыли I полугодие традиционно не является выдающимся для "Детского мира", увеличение показателя на 2,63 млрд руб. в годовом сопоставлении эквивалентен дополнительным 3,5 руб. на акцию с точки зрения размера дивидендных выплат, полагает Павлов.

Индекс МосБиржи сохраняет неплохой шанс на продолжение роста после закрытия недели выше рубежа 3800 пунктов. Однако стоит обратить внимание на объемы торгов при приближении к зоне исторического максимума - возможно, что продавцы вновь активизируются, предупреждает Кочетков.

Американский рынок труда вновь удивил. Вышедшая ранее статистика ADP Services оказалась далека от реальности, а данные Минтруда США превысили оптимистичные ожидания. После выхода статистики в пятницу доходность по 10-летним UST подскочила в район 1,3% (+6,4%). Сильные цифры за июль повышают вероятность того, что уже на ближайшем заседании ФРС может рассмотреть вопрос о сокращении программы покупки облигаций. До повышения ставки, конечно, еще далеко, но основания для определенной направленности политики уже появляются. Тем не менее, можно предположить, что пятничные торги в США могут завершиться падением индексов на фоне роста опасений более быстрого сокращения стимулов ФРС, считает Кочетков.

Главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ (MOEX: VTBR) Владимир Потапов также констатирует, что сильные данные рынка труда США в июле поддержали укрепление доллара относительно других валют на глобальном рынке, а также рост доходностей долгосрочных гособлигаций США, поскольку безработица является основным препятствием для ужесточения политики ФРС. Улучшение ситуации на рынке труда позволяет ожидать объявление даты начала уменьшения объема покупок облигаций в ближайшие месяцы. Рост доходностей по гособлигациям США оказало давление на акции технологических компаний.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, основным итогом уходящей недели стала стабилизация рынков после коррекции, вызванной усилением регуляторных рисков в Китае и усугублением ситуации с пандемией. Индекс МосБиржи вновь выбрался выше 3800 пунктов.

Риски, связанные с китайским госрегулированием, немного отступили на второй план после ряда смягчающих заявлений со стороны Пекина, однако вирусная угроза продолжает набирать обороты, причем затрагивает она в том числе две крупнейшие экономики - вспышки заболеваемости дельта-штаммом COVID-19 наблюдаются в США и половине провинций Китая. Власти КНР уже приняли ряд решений по ограничению передвижения населения внутри страны. Ежесуточное число новых случаев заражения коронавирусом в мире вернулось на уровни марта-апреля 2021 года - свыше 600 тыс.

Негативная статистика по коронавирусу, а также противоречивые показатели по рынку труда США подпитывают веру инвесторов в то, что ключевые регуляторы будут вынуждены отложить сворачивание стимулов и ужесточение денежно-кредитных условий. Данные ADP показали, что число занятых в частном секторе США выросло в июле в два раза ниже прогнозов, а пятничные данные отчета Минтруда США за июль оказались лучше ожиданий (отчет ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе).

Спрос на российские активы сохраняется даже в условиях усиления волатильности в нефти, которая "нервничает" из-за усиления ограничений в условиях новой волны пандемии, но стоимость энергоносителя поддерживает напряженность в Ормузском проливе. Однако на рынке акций РФ активных игроков довольно немного и из-за пика сезона отпусков. В этой связи на будущей неделе можно также предвидеть сохранение относительно невысокой волатильности биржевых индексов и валютных пар. Продолжающееся затишье в новостном фоне, связанном с тревожными для России геополитическими аспектами, также удерживает отечественные активы от сценария продаж и способствует удержанию позитивного сантимента у иностранных инвесторов. Индекс МосБиржи на следующей неделе может показать умеренную динамику с попытками роста в направлении 3850-3870 пунктов, а доллар будет двигаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, считает Бахтин.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, акции "Газпрома" в пятницу продолжили снижение, поводом для распродаж стало сообщение о пожаре на ямальском заводе компании. Однако вряд ли это приведет к серьезным перебоям с поставками газа, а стоимость последнего в Европе продолжает расти и превысила $500 за тысячу кубов. При такой цене газа акции "Газпрома" должны стоить далеко за 300 рублей.

Сбербанк ожидаемо порадовал финансовыми показателями. Но здесь картина пока неопределенная: котировки вошли в зону сопротивления 315-320 руб., лишь пробой которой даст новые силы для дальнейшего похода на исторические максимумы.

По-прежнему позитивен взгляд на бумаги металлургов, которые можно смело продолжать держать в портфелях. Это касается и акций "Норникеля", поскольку в случае объявления о снижении претензий к компании со стороны Росрыболовства бумаги ГМК могут показать резкий скачок вверх, полагает Антонов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), однако вышла в "плюс" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,04-0,5%) и нет единого вектора в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, Nasdaq просел на 0,5%).

В США вышла позитивная статистика по рынку труда за июль, которая приближает решение Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики, что негативно для рынков акций и позитивно для доллара.

Число новых рабочих мест в США в июле составило 943 тыс., при прогнозах роста на 845-870 тыс. после июньского прироста на 850 тыс. Безработица упала до 5,4%, при прогнозах снижения до 5,7% с июньских 5,9%.

На нефтяном рынке цены вечером развернулись вниз из-за укрепления доллара и сохраняющихся опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, цена Brent после дневного роста выше $72 за баррель откатилась ниже $71 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,61 за баррель (-1% и +1,3% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,14 за баррель (-1,4% и +1,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,3% и -7,8% "префы"), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,6%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3%).

Подорожали бумаги "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+39,8%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,1%, акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,1%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,72 млрд рублей (из них 24,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,62 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,43 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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