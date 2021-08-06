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06 августа 2021 года 19:02

Цены евробондов РФ выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" бумаги

Москва. 6 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали более скромную динамику, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели и доминировала вплоть до пятницы благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также позитивной динамике US Treasuries.

Во вторник рост котировок российских еврооблигаций продолжился вслед за американскими казначейскими обязательствами. Доходность десятилетнего выпуска с погашением в 2029 году снизилась за день на 4 базисных пункта, до 2,34% годовых. При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в доходности на 2 базисных пункта, до 3,58% годовых. Российские бумаги отыгрывали снижение процентных ставок базовых активов, в частности доходность десятилетних US Treasuries снизилась 3 августа на 2 базисных пункта, до 1,15% годовых. В свою очередь американские казначейские обязательства отыгрывали ожидания более дальних сроков ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США на фоне опасений, что наблюдаемые в последнее время темпы заболевания новыми штаммами COVID-19 негативно скажутся на деловой активности в США и в целом в мире.

В течение большей части дня в среду на рынке российских еврооблигаций доминировали позитивные настроения благодаря ценовому росту базовых активов. В частности, доходность десятилетних US Treasuries в первой половине дня опускалась до 1,13% годовых. Вместе с тем во второй половине дня, после публикации данных ADP о занятости в американской экономике, ситуация в секторе американских казначейских обязательств ухудшилась, и доходность десятилетних US Treasuries к вечеру поднялась почти до 1,19% годовых, что притормозило активность покупателей и на рынках облигаций развивающихся стран. Но российские бумаги не успели в полной мере отыграть данное ухудшение ситуации и закрылись умеренным повышением.

Настроение глобальных инвесторов ухудшилось после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. (минимум с февраля). Экономисты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 695 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В четверг на рынке российских еврооблигаций продолжился умеренный рост котировок, особенно в "длинном" сегменте. Инфляционные риски и соответственно опасения более раннего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками отошли на второй план, что позволило глобальным инвесторам активизировать покупки как базовых активов, так и облигаций развивающихся стран. При этом спрос на российские бумаги был виден не только со стороны отечественных игроков, но и со стороны нерезидентов. Наибольший интерес участники рынка проявляют к "длинным" долларовым выпускам евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах.

Вместе с тем динамика бумаг, номинированных в евро, немного отстала, что было следствием ранее сделанных Минфином РФ заявлений о возможности нового размещения в этом году бумаг, номинированных именно в европейской валюте. Соответственно для долларовых бумаг такого давления не было, и они в полной мере отыгрывали позитивный внешний фон. В результате произошло не только снижение общей доходности, но и некоторое сужение суверенных спредов.

Лишь в последний день недели инициатива на рынке евробондов РФ перешла к продавцам на фоне общемирового ухудшения ситуации на долговых рынках, в том числе падения котировок US Treasuries. Формированию негативных настроений на долговых рынках способствовала опубликованная в США ежемесячная статистика по рынку труда.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тыс. и снижения безработицы до 5,7%. Масштабная вакцинация против COVID-19 позволила Соединенным Штатам снять многие карантинные ограничения, что привело к быстрому росту экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Значительное увеличение числа рабочих мест отмечено в сфере развлечений и в гостиничном секторе, а также в сферах образования и профессиональных услуг.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 1,02% - до 136,89% от номинала (их доходность снизилась на 7,5 базисного пункта - до 3,47% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,23%, до 131,83% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 14,5 пункта и составил 199,5 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене за пять дней на 1,19% - до 128,76% от номинала (доходность снизилась на 7,5 базисного пункта и составила 3,54% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году поднялся в цене за неделю на 0,41%, подорожав до 112,51% от номинала (доходность опустилась по сравнению с предыдущей неделей на 8,5 базисного пункта, до 1,98% годовых), а бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,15%, до 114,25% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 1,65% годовых).

Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году за пять дней не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 108,76% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 6 пунктов, составив 50,5 базисного пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,03% и составила 115,05% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 3 пункта и 6 августа составил 144,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Банк России, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем некоторую поддержку евробондам России будут оказывать высокие цены на нефть.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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