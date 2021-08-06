Акции Booking интересны долгосрочным инвесторам "Фридом Финанс"

Акции Booking Holdings представляют интерес для долгосрочных инвесторов, прогнозная цена на горизонте года - $2700 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Booking отчиталась за второй квартал значительно лучше общерыночных прогнозов. Таким образом, мы отмечаем, что восстановление туристической активности происходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее благодаря активной прививочной кампании и реализации эффекта отложенного спроса на путешествия, - пишет аналитик Михаил Денисламов. - Целевая цена по акциям компании на горизонте года - $2700 за бумагу. Мы продолжаем отталкиваться от базового сценария, согласно которому полное восстановление туристической активности и выручки компании стоит ожидать в третьем квартале 2022 года. Акции могут демонстрировать повышенную волатильность в краткосрочной перспективе на фоне неоднозначной эпидемиологической ситуации в мире. На долгосрочном горизонте мы считаем бумаги Booking привлекательным активом".

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