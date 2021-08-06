Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник - 3770-3870п - "Велес Капитал"

Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в предстоящий понедельник - 3770-3870 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в пятницу ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с динамикой рубля. Тем не менее оба индекса завершают неделю выше поддержек в 3800 и 1620 пунктов соответственно, до преодоления которых можно говорить о неплохой вероятности развития роста к 3885 и 1665 пунктам (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3770-3870 пунктов", - отмечает Кожухова в своем комментарии.

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