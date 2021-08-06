"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой $50,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 21,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

ViacomCBS представил в целом неплохой финансовый отчет за второй квартал 2021 года, констатирует эксперт Игорь Додонов. Дивидендная доходность акций ViacomCBS составляет достаточно высокие по меркам сектора 2,3%.

"Наш взгляд на дальнейшие перспективы ViacomCBS остается позитивным, при этом на первый план в качестве драйвера роста бизнеса продолжит выходить стриминговый сегмент. Отметим также, что ViacomCBS выглядит весьма недорогим по финансовым мультипликаторам. Компания вполне может стать объектом для поглощения со стороны какого-нибудь крупного медийного игрока", - отмечает Додонов.

ViacomCBS - крупный многонациональный медиа-конгломерат.

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