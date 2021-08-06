Цена акций TripAdvisor может подняться до $60 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций TripAdvisor Inc. могут подняться до уровня $60 за штуку на горизонте года, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Результаты TripAdvisor за второй квартал текущего года оказались лучше ожиданий инвесторов. В письме инвесторам менеджмент дал оптимистичный прогноз, предполагающий, что в следующем квартале выручка и скорректированная EBITDA существенно увеличатся по сравнению с показателями за второй квартал. Было отмечено, что в июле выручка продолжила восстановление относительно сопоставимых значений 2019 года, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в разных странах, - указывает эксперт. - Мы признаем краткосрочные риски, связанные со штаммом COVID-19 "дельта", но считаем, что финансовые показатели TripAdvisor восстановятся в 2022 году".

Денисламов отмечает, что в фокусе внимания инвестсообщества был состоявшийся в июне запуск платного сервиса Tripadvisor Plus в США. За $100 в год подписчики получают возможность сэкономить на оплате номеров в более чем 100 тыс. отелях по всему миру и получают ряд других преимуществ, в числе которых скидки на аренду автомобилей. Компания продолжает активно заключать партнерские соглашения, чтобы усилить ценностное предложение для туристов. "Мы полагаем, что потенциальный долгосрочный эффект этой стратегии для выручки компании недооценен инвесторами. Считаем, что сервис Tripadvisor Plus будет пользоваться спросом у путешественников, и акции компании получат мощный драйвер роста. Целевая цена по акции TripAdvisor на горизонте года - $60", - пишет аналитик "Фридом Финанс".

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