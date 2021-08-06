Разнонаправленные новости повысят волатильность нефти в ближайшие недели - Банк "Открытие"

Разнонаправленные новостные тренды повысят волатильность котировок нефти в ближайшие недели, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Волатильность нефтяных котировок в ближайшие несколько недель повысится, учитывая два противоположных потока информации для них: негативные для спроса рост запасов и ковидные ограничения и негативное для предложения нефти усиление Ближневосточного конфликта. Мы ожидаем достаточно широкий диапазон колебаний, от $68 до $75 за баррель нефти марки Brent, в зависимости от преобладания новостного фона", - указывает эксперт.

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