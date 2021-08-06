Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные изменения к доллару и евро в ожидании статистики по рынку труда США

Москва. 6 августа. Доллар немного подрастает, евро слегка дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевой статистики по рынку труда США, которая будет способна придать импульс дальнейшему движению рынков.

Курс доллара США составил 73,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,43 руб./EUR1, подешевев на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,6 копейки - до 79,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,76 копейки, до 73,1304 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,08 копейки, до 86,4621 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах, так как в центре внимания трейдеров находятся июльские данные о безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда в 15:30 МСК. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Эти данные имеют существенное значение для рынков после "ястребиных" комментариев зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды на этой неделе.

По мнению Клариды, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Согласно опубликованным в четверг данным, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек. Это минимальный уровень за месяц.

Тем временем, данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), обнародованные в среду, указали на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля. Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

"Вероятно, рубль продолжит незначительно изменяться до публикации данных по рынку труда США в 15:30 МСК. Если официальная статистика так же, как и данные от ADP, окажется существенно ниже ожиданий, то опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США ослабятся. Это, в свою очередь, должно поддержать рубль как рисковый актив. Тем не менее, составляющие индексов деловой активности свидетельствуют о росте занятости в США в июле, в связи с чем мы не ожидаем существенно низкого роста числа рабочих мест. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" сегодня, вероятно, останется в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В центре внимания будет статистика по рынку труда в США за июль. Если рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства окажется существенно меньше, чем ожидаемые 850 тыс., то глобальное укрепление доллара может прерваться. В этом случае рубль подорожает до 72,5 руб. за доллар. Впрочем, не исключено, что данные по занятости в США окажутся довольно сильными, так как последняя статистика, вышедшая в США, была неоднозначной (в частности, индекс деловой активности в сфере услуг в июле был рекордно высоким). При таком сценарии валюта США продолжит укрепляться, и курс рубля приблизится к 73,5 за доллар", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок немного ускорили рост днем в пятницу, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире ограничивают подъем котировок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $72,08 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $69,84 за баррель, что на 1,09% выше итогового значения предыдущей сессии.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о безработице в июле от министерства труда США.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 24 базисных пункта (б.п.) - до 6,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 6,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 6,88%, 7,21% и 7,3% годовых соответственно.