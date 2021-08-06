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Главная / Мнения аналитиков / Акции РусАгро, X5 Retail Group и АЛРОСА будут интересны на следующей неделе - BCS Express
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06 августа 2021 года 16:08
Акции РусАгро, X5 Retail Group и АЛРОСА будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "РусАгро", X5 Retail Group и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "РусАгро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года 9 августа. "Операционные показатели II квартала были сильными. В финансовом отчете наибольший интерес представляют показатель EBITDA, чистая прибыль, свободный денежный поток. Исходя из прибыли по итогам I полугодия, можно будет оценить дивиденды за период", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. "Техническая картина в бумагах осторожная. С одной стороны, они находятся в выраженном растущем тренде, поддерживаемом ростом цен на продукцию. С другой, на дневном интервале просматривается двойная "медвежья" дивергенция по RSI, осцилляторы близки к перекупленности. При этом стоит отметить, что ранее дивергенции в рамках текущего тренда успешно игнорировались, однако этот момент стоит помнить. Ближайшей поддержкой в случае отката можно указать уровень 1030 рублей", - пишет Пучкарев. Публикация финансового отчета X5 запланирована на 12 августа. Наиболее важные моменты в нем - рентабельность EBITDA и чистая прибыль за период, отмечает аналитик инвесткомпании. Кроме того, возможно, менеджмент даст новые оценки по развитию цифрового бизнеса. "Техническая картина в бумаге преимущественно нейтральная. Отскок от локальных минимумов в последние дни затормозил. Стохастик на дневном интервале на стороне "медведей", RSi не поддерживает ни одну из сторон. Публикация отчета может придать котировкам импульс. Снизу стоит следить за поддержкой 2300 рублей, сверху при растущем импульсе целью выступит лишь 2575 рублей", - указывает Пучкарев. "На следующей неделе финансовые результаты за II квартал и I полугодие опубликует "АЛРОСА". Показатели ожидаются сильными, так как продажи алмазов были относительно стабильными, а цены на камни ювелирного качества выросли на 28% кв/кв. В фокусе будет показатель FCF, от которого зависят дивиденды. Если ориентироваться на выплату 100% от FCF, то дивдоходность бумаг "АЛРОСА" за I полугодие могут достичь 6-9%. При этом важны будут возможные комментарии менеджмента по коэффициенту дивидендных выплат за I полугодие, а также оценка состояния рынка, прогнозы по добыче", - отмечает эксперт BCS Express. "С технической точки зрения акции находятся вблизи сильного сопротивления 140 рублей. Сильный отчет и крупные дивиденды могли бы стать драйвером для пробоя отметки. В таком случае первой целью подъема станет уровень 145 рублей. Если результаты не дотянут до ожиданий, можно будет ждать спуска к границе локального растущего тренда, который сейчас находится вблизи 132 рублей", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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