Дивдоходность акций ТГК-1 за 2021г может превысить 10% - Sber CIB

Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики инвестбанка подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, потенциал роста котировок бумаг, по их мнению, составляет почти 50% на горизонте 12 месяцев.

"Совокупные дивиденды в 2021 году могут составить 4 млрд рублей, если компания выплатит акционерам 50% от прибыли. Это предполагает дивидендную доходность 9%. Учитывая результаты первого полугодия, дивидендная доходность за 2021 год может превысить 10%", - отмечают эксперты.

Компания в четверг опубликовала отчётность по международным стандартам за второй квартал 2021 года, констатируют в инвестбанке: выручка, EBITDA и чистая прибыль выросли соответственно на 15%, 20% и 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Годовой рост показателей компании во втором квартале 2021 года обеспечили увеличение выработки и продаж электроэнергии, в том числе на экспорт. Кроме того, по итогам квартала "ТГК-1" показала более значительное восстановление убытка от обесценения финансовых активов", - отмечают в Sber CIB.

"ТГК-1" - крупный производитель электроэнергии, созданный после реформы РАО "ЕЭС России".

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