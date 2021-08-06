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06 августа 2021 года 11:36

Рынок акций РФ утром развернулся вниз, лидирует в откате Газпром на новостях

Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу развернулся вниз вместе с фондовой Европой и забуксовавшей в росте нефтью, индекс МосБиржи откатился ниже 3820 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", где игроки предпочли зафиксировать прибыль на новостях об аварии на Уренгойском заводе концерна.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3818,45 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1644,28 пункта (-0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,8%.

Доллар стоит 73,15 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-2,8%, до 279,5 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" к вечеру четверга снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО.

Однако в пятницу утром стало известно, что возгорание в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка") в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировано, о чем сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Концерн сообщил, что анализирует последствия уренгойской аварии на поставки газа в России и Европе.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в июле получил 126,76 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 65,56 млрд руб. годом ранее и 106,85 млрд руб. в июне, сообщил банк. Чистая прибыль за январь-июль выросла до 721,61 млрд руб. против 403,09 млрд руб. годом ранее.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу нейтральный: сырьевые контракты подросли, валюты риска в легком "минусе", азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Отечественный рынок акций может провести большую часть дня в консолидации, ожидая статистику по рынку труда в США.

В России вышел июльский отчет Сбербанка, бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) торгуются последний день с дивидендами 331,06 рубля на акцию. Индекс МосБиржи делает заявку на дальнейший рост после тестирования поддержки 3800 пунктов, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Газпрома" в пятницу продолжили снижение, поводом для распродаж стало сообщение о пожаре на ямальском заводе компании. Однако вряд ли это приведет к серьезным перебоям с поставками газа, а стоимость последнего в Европе продолжает расти и превысила $500 за тысячу кубов. При такой цене газа акции "Газпрома" должны стоить далеко за 300 рублей.

Сбербанк ожидаемо порадовал финансовыми показателями. Но здесь картина пока неопределенная: котировки вошли в зону сопротивления 315-320 руб. Пока сложно прогнозировать, вызовет ли отчетность фиксацию прибыли "по факту" или даст новые силы для пробоя сопротивления и дальнейшего похода на исторические максимумы.

По-прежнему позитивен взгляд на бумаги металлургов, которые можно смело продолжать держать в портфелях. Это касается и акций "Норникеля", поскольку в случае объявления о снижении претензий к компании со стороны Росрыболовства, бумаги ГМК могут показать резкий скачок вверх.

Нефть в пятницу замедлила отскок вверх, на котировки по-прежнему давит ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Азии, что грозит сокращением потребления топлива со стороны Китая, отмечает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в пятницу участники рынка увеличили осторожность в ожидании данных по занятости в США в июле, которые позволят инвесторам внести немного ясности относительно дальнейших действий ФРС по сворачиванию стимулирования.

Индекс МосБиржи в первой половине торгов воздержится от резких движений и останется в диапазоне 3800-3850 пунктов. В дальнейшем позитивная внешняя конъюнктура будет способствовать продолжению роста индекса к отметке 3900 пунктов, однако нефть и новостные "сюрпризы" могут сдержать развитие позитивных настроений на российском рынке, считает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, в конце недели цены на нефть отскочили вверх после нескольких дней снижения. За период нисходящей коррекции котировки Brent потеряли более 7%, поэтому отскок выглядит закономерным. При благоприятном фоне котировки могут еще немного подрасти, но о полноценном восстановлении говорить пока рано.

Снижение цен отразило опасения рынка из-за вспышки COVID-19 в Китае. В стране, которая является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире с долей около 15%, были введены карантинные меры в 15 из 32 провинций. Власти Китая подошли к вопросу радикально, объявив полноценные локдауны в крупных городах и ограничив междугородние и международные передвижения. По данным Baidu, автомобильный трафик в Пекине упал на 20-30% к уровням прошлой недели. Если период ограничений затянется, то падение спроса на нефть в КНР может негативно сказаться на мировом балансе. Опрошенные Bloomberg специалисты уже отмечают ощутимое замедление китайского спроса на топливо. При этом есть все шансы, что вооруженный вакциной Китай сможет оперативно локализовать инфекцию и глубокой коррекции по нефти удастся избежать.

В четверг формальным поводом для отскока цен на нефть мог стать рост напряженности на ближнем Востоке, где Иран обвиняется в ракетном ударе по нефтяному танкеру вблизи берегов Омана. Этот инцидент может усложнить переговоры между США и Ираном по ядерной сделке и отсрочить снятие санкций с иранского нефтегазового экспорта. Но эти события могут иметь и обратный эффект, стимулировав Иран к более активным переговорам. Ранее после победы на выборах нового иранского президента опосредованный диалог с США встал "на паузу", в то время как американская сторона уже начала намекать на то, что ее готовность к переговорам не будет длиться вечно. Исходя из таких соображений, отскок нефти вряд ли вызван именно этими событиями, считает Галактионов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-0,8%, индекс S&P 500 (+0,6%) завершил сессию на рекордном максимуме. Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных, также игроки продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC40 теряют 0,1-0,2%, DAX стабилен) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,1%).

Внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в июле, которые будут обнародованы в 15:30 МСК. Эксперты предполагают, что они будут ключевыми для Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

На нефтяном рынке цены подросли, хотя опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире по-прежнему ограничивают подъем котировок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,61 за баррель (+0,5% и +1,3% в четверг), сентябрьская цена WTI - $69,39 за баррель (+0,4% и +1,4% накануне).

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Дополнительным негативом в середине недели стали опубликованные данные исследовательской организации ADP, указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,5%).

Подорожали бумаги "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+34,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+3,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+1,6%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,53 млрд рублей (из них 10,5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 742,75 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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