Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

Индекс доллара к остальным валютам несколько подрос с начала месяца, до 92,3, что не могло не отразиться на курсе рубля, несмотря на растущую нефть, отмечает эксперт банка. Дальнейшая динамика доллара будет зависеть от американской статистики по рынку труда США.

Зотов обращает внимание, что на курсе рубля негативно сказываются и ожидания валютных интервенций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, что может несколько ослабить российскую валюту.

По-прежнему остается неясной ситуация с границами и путешествиями, связанная с коронавирусом и это сейчас главный фактор неопределенности на рынках, указывает аналитик.

"На следующей неделе возможно ослабление курса рубля к доллару в связи с валютными интервенциями, в результате чего прогноз на следующую неделю будет таким: 73-74 руб./$1, 86-87 руб./EUR1", - полагает Зотов.

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