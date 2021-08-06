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06 августа 2021 года 12:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Ростелекома" с целью 93 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 93 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: 85,65 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ростелеком" - быстрорастущая телекоммуникационная компания, предлагающая широкий спектр услуг, и провайдер может стать одним из главных бенефициаров 5G в России, полагают эксперты инвесткомпании. Помимо прочего, отмечают они, "Ростелеком" ежегодно выплачивает дивиденды и достаточно стабильно закрывает дивидендный гэп. "9 июля была дивидендная отсечка, и мы считаем, что акции имеют все шансы на закрытие гэпа", - указывают аналитики. "С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 93 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 85,65 рубля риск на портфель составит 0,22%", - пишут эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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