Возможно укрепление рубля в течение августа - "Локо-Инвест"

Возможно медленное укрепление рубля к доллару в течение августа текущего года, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль в августе может продолжить медленное укрепление при отсутствии серьезного негатива извне. Текущий уровень ставок обеспечивает значительный кэрри-эффект, что в условиях сокращения опционной волатильности до минимумов с начала пандемии не оставляет спекулянтам ничего иного, как сохранять и увеличивать рублевые "лонги". Вполне допускаем, что к началу сентября рубль будет торговаться крепче", - пишет Полевой.

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