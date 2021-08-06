ПСБ рекомендует покупать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Ростелекома" с прогнозной ценой на уровне 109 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Положительно оцениваем отчетность "Ростелекома" по МСФО за второй квартал 2021 года. Ключевые финансовые метрики превысили консенсус-прогнозы. Динамика выручки (рост на 9% г/г) обусловлена ростом мобильного направления, цифровых сервисов и прочих услуг. Улучшение прогноза по OIBDA (повышен до 8-10%) позволяет судить о положительной динамике операционных результатов. Рекомендация - "покупать", целевой уровень - 109 рублей за бумагу", - указывают эксперты ПСБ.

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