Котировки нефти могут подняться к уровням $72-73/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $72-73 за баррель при благоприятной конъюнктуре, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром торгуются в районе $71,7 за баррель, прибавляя 0,7% к уровням четверга. При благоприятной конъюнктуре котировки могут вернуться в район $72-73 за баррель, но о более существенном восстановлении говорить пока рано. Несмотря на то что американская отраслевая статистика указывает на сохранение высокого спроса в США, риски из-за COVID-19 в Азии могут оказывать давление в ближайшие дни. Участники рынка могут внимательно следить за ситуацией в Китае и реагировать на существенные изменения, которые могут иметь как позитивный, так и негативный характер", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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