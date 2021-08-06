.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75/барр. в пятницу - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Будет ли перегрев на рынке потребительских займов
По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне, заявил "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов. В текущем году об опасном росте долговой нагрузки россиян...
 
Нефтяники предложили варианты снижения налоговой нагрузки
Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут "Ведомости" со ссылкой на копию свода инициатив...
 
Морские порты просят пустить иностранных туристов
Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании просят власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов, пишет "Коммерсант". ФГУП "Росморпорт" направило в Росморречфлот предложения по...
 
06 августа 2021 года 09:51

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $70-75 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука.

Котировки нефти марки Brent в пятницу продолжают восстанавливаться после распродаж в первой половине текущей недели и находятся выше $71 за баррель, констатирует эксперт банка.

Участники рынка сфокусируются на статистике по рынку труда в США, которая определит отношение к рисковым активам, в частности, к нефтяным фьючерсам, отмечает он.

Также в пятницу будут опубликованы данные по количеству буровых установок в США.

"Ожидаем, что котировки нефти марки Brent в течение торговой сессии продолжат находиться в диапазоне $70-75 за баррель", - указывает Лящук.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 августа 2021 года 19:49
Рубль вечером ускорил темпы снижения к доллару и повышения к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 6 августа. Доллар усилил рост, евро - снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления к доллару и возобновившей снижение нефти.    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:39
Рынок акций РФ в начале августа продолжил подъем, несмотря на упавшую нефть
По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 29 июля по 4 августа составил $10 млн против $40 млн оттока ранее (лучший результат в третьем квартале после четырех недель оттоков). В фондах,...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:23
Рынок акций РФ просел к 3800п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, неделя закрылась ростом
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением распродаж на фоне подешевевшей нефти из-за укрепления доллара после выхода в США сильной статистики по рынку труда, приближающей срок ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индекс МосБиржи откатился в район 3800 пунктов, при этом локомотивом отката выступили акции "Газпрома" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:02
Цены евробондов РФ выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" бумаги
Москва. 6 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали более скромную динамику, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:00
Акции Booking интересны долгосрочным инвесторам "Фридом Финанс"
Акции Booking Holdings представляют интерес для долгосрочных инвесторов, прогнозная цена на горизонте года - $2700 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Booking отчиталась за второй квартал значительно лучше общерыночных прогнозов. Таким образом, мы отмечаем,...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 18:29
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник - 3770-3870п - "Велес Капитал"
Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в предстоящий понедельник - 3770-3870 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в пятницу ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 18:02
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой $50,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 21,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. ViacomCBS представил в целом неплохой финансовый отчет...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 17:31
Цена акций TripAdvisor может подняться до $60 на горизонте года - "Фридом Финанс"
Котировки акций TripAdvisor Inc. могут подняться до уровня $60 за штуку на горизонте года, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Результаты TripAdvisor за второй квартал текущего года оказались лучше ожиданий инвесторов. В письме инвесторам менеджмент дал...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 17:07
Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73-75,1 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73,0-75,1 руб./$1 на следующей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Текущая неделя завершается окончанием покупки доллара Минфином в рамках бюджетного правила. Объемы стали рекордными и в этом году составили...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 16:35
Разнонаправленные новости повысят волатильность нефти в ближайшие недели - Банк "Открытие"
Разнонаправленные новостные тренды повысят волатильность котировок нефти в ближайшие недели, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Волатильность нефтяных котировок в ближайшие несколько недель повысится, учитывая два противоположных...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 16:08
Акции РусАгро, X5 Retail Group и АЛРОСА будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "РусАгро", X5 Retail Group и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "РусАгро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года 9 августа. "Операционные показатели...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 15:32
Дивдоходность акций ТГК-1 за 2021г может превысить 10% - Sber CIB
Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики инвестбанка подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, потенциал роста котировок бумаг, по их мнению, составляет почти 50% на горизонте 12 месяцев. "Совокупные...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 15:25
Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные изменения к доллару и евро в ожидании статистики по рынку труда США
Москва. 6 августа. Доллар немного подрастает, евро слегка дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевой статистики по рынку труда США, которая будет способна придать импульс дальнейшему движению рынков.    читать дальше
.
06 августа 2021 года 15:07
Акции Johnson & Johnson и Abbott интересны для покупки в долгосрочный портфель - BCS Express
Акции Johnson & Johnson и Abbott Laboratories интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает считает эксперт BCS Express Никита Покровский. Котировки бумаг показывали устойчивость в периоды спадов на рынке и в перспективе демонстрировали опережающий рост, отмечает...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 14:25
Инвесторам стоит обратить внимание на акции CSX, Kansas City Southern, Union Pacific и Norfolk Southern - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний-операторов железных дорог США - CSX Corporation, Kansas City Southern, Union Pacific Corp. и Norfolk Southern Corp., говорится в аналитическом материале BCS Express. "Акции компаний-операторов железных дорог США - выбор инвесторов, которые...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.