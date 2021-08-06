Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-75/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $70-75 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука.

Котировки нефти марки Brent в пятницу продолжают восстанавливаться после распродаж в первой половине текущей недели и находятся выше $71 за баррель, констатирует эксперт банка.

Участники рынка сфокусируются на статистике по рынку труда в США, которая определит отношение к рисковым активам, в частности, к нефтяным фьючерсам, отмечает он.

Также в пятницу будут опубликованы данные по количеству буровых установок в США.

"Ожидаем, что котировки нефти марки Brent в течение торговой сессии продолжат находиться в диапазоне $70-75 за баррель", - указывает Лящук.

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