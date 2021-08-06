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06 августа 2021 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 завершил сессию на рекордном максимуме. Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 399 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 384 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики. Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 200 млн 239 тыс. 381, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний, достигло 4 млн 256 тыс. 797 человек.

Также в центре внимания находятся статданные по рынку труда, публикация которых ожидается в пятницу. Эксперты предполагают, что они будут ключевыми для Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,33%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,49%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,09%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК опустился на 0,24%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:21 МСК вырос на 0,11%. Внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в июле, которые будут обнародованы в 15:30 МСК. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе утренних торгов в пятницу, однако опасения по поводу распространения штамма "дельта" в мире ограничивают подъем котировок. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК составила $71,65 за баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,3% - до $71,29 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени находятся на уровне $69,41 за баррель, что на 0,46% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4% - до $69,09 за баррель.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей. Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,35 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,344 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 августа снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 722,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-1,8%), "Роснефть-002Р-04" (-0,35%) и "Магнит БО-002P-03" (-0,32%), а в лидерах повышения - облигации "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,32%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,21%) и "ЛК Европлан-001Р-01" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк полностью разместил 3-летние облигации серии БO-10-002P на 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 2,17% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RTS_FIX-18m-001Р-452R на 10,829 млн рублей, 10,27% выпуска инвестоблигаций серии ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-455R на 205,356 млн рублей и 2,92% выпуска инвестоблигаций серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-456R на 58,413 млн рублей. Номинальный объем выпуска 452R - 500 млн рублей, 455R и 456R - по 2 млрд рублей. Срок обращения 452R - 1,5 года, 455R - 7 лет, 456R - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до1, 7 трлн рублей.

Кроме того, Сбербанк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-SBER32 на уровне 7,3% годовых, а также ставку 1-го купона трех выпусков 5-летних облигаций серий 001Р-SBER29, 001Р-SBER30 и 001Р-SBER34 на уровне 7,43% годовых. Сбор заявок на выпуск 2-летних бондов серии 001Р-SBER32 проходил с 3 по 5 августа, на 5-летние выпуски банк собирал заявки инвесторов 5 августа, причем если на выпуск серии 001P-SBER29 проходил премаркетинг, то на два остальных выпуска банк собрал заявки за полчаса. В ходе премаркетинга индикативный объем выпусков составлял от 15 млрд рублей. По итогам сбора заявок объем размещения 2-летнего выпуска серии 001Р-SBER32 составил 28 млрд рублей, 5-летнего выпуска серии 001P-SBER29 - 4 млрд рублей. Объем двух оставшихся 5-летних выпусков пока неизвестен. Номинальным объем серий 001Р-SBER29 и 001Р-SBER32 по 50 млрд рублей, серии 001Р-SBER30 - 25 млрд рублей, серии 001Р-SBER34 - 15 млрд рублей. Техразмещение всех выпусков запланировано на 6 августа.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) во второй половине августа проведет сбор заявок на облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале текущего года, она разместила выпуск 3-летних бондов серии БО-П09. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,05% годовых. Объем размещения был увеличен сначала с 6 до 10 млрд рублей, а в итоге составил 10,4 млрд рублей.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) планирует во второй половине августа провести сбор заявок на облигации серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Кроме того, ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 13-20-го купонов биржевых облигаций серии БО-40 в размере 9,5% годовых. "ТрансФин-М" разместил облигации серии БО-40 на сумму 500 млн рублей в августе 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7% годовых. По бондам 23 августа предстоит оферта.

Евразийский банк развития (ЕАБР) приобрел в рамках оферты 2 млн 947 тыс. 073 облигации 11-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 58,94% выпуска. Банк разместил 7-летние облигации на 5 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке 7,75% годовых. Ставка текущего купона - 7,35% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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