Рубль, возможно, останется около 73 руб./$1 на торгах в пятницу - "Алор Брокер"

Курс рубля к доллару, возможно, останется около уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Поводов для роста рубля нет никаких. А вот любой негатив способен быстро "возбудить" рублевых "медведей", но вряд ли это случится в пятницу. Если на мировых площадках не произойдет никаких катаклизмов, то традиционного повышенного спроса на валюту во второй половине дня пятницы мы не увидим, и рубль завершит неделю практически без изменений, в районе 73 руб./$1", - отмечает Антонов.

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