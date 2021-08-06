ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой на уровне 28445 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

Аналитики банка квалифицируют представленные финансовые результаты "Норникеля" по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года как сильные и отмечают привлекательный дивидендный профиль компании. "Промежуточный дивиденд может составить 705 рублей на акцию. Исходя из текущих котировок акций компании, дивидендная доходность может составить 2,8%. А по итогам года совокупная дивидендная доходность может достичь 6%", - указывает эксперт ПСБ Алексей Головинов.

Также аналитик обращает внимание на в целом позитивный среднесрочный взгляд на рынок драгметаллов.

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